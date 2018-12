Raf e Tozzi, tour insieme nei palasport

ROMA, 20 DIC - Due artisti che hanno fatto un pezzo di storia della musica italiana: Raf e Umberto Tozzi. Due repertori per la prima volta racchiusi, in versione rimasterizzata, nello speciale cofanetto 'Raf Tozzi' e presentati dal vivo nel tour che li vedrà protagonisti nel 2019 dei principali palasport italiani. Dal 30 aprile 2019 Raf e Tozzi saranno in tournée per la prima volta insieme e faranno cantare e ballare il pubblico sulle note dei loro successi. Queste le date ad oggi confermate del tour (prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Colorsound): 30 aprile RIMINI - RDS STADIUM; 3 maggio REGGIO CALABRIA - PALASPORT; 4 maggio ACIREALE - PAL'ART HOTEL; 6 maggio BARI - PALA FLORIO; 7 maggio EBOLI - PALASELE; 9 maggio ANCONA - PALA PROMETEO; 13 maggio MILANO - MEDIOLANUM FORUM; 16 maggio FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM; 18 maggio ROMA - PALALOTTOMATICA; 21 maggio BOLOGNA - UNIPOL ARENA; 23 maggio TREVISO - PALA VERDE; 24 maggio BRESCIA - BRIXIA FORUM; 25 maggio TORINO - PALA ALPITOUR.