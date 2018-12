Aperta gara 'Libro dei Sogni' di Fellini

BOLOGNA, 20 DIC - Aperta la gara, da parte del Comune di Rimini, per la nuova edizione del 'Libro dei sogni' di Federico Fellini in vista del centenario della nascita del Maestro del cinema romagnolo. Il testo è un diario in cui il regista su consiglio di Ernst Bernhard, fondatore del movimento junghiano in Italia, ha trascritto e illustrato quasi quotidianamente, dal 1960 al 1990, i suoi sogni, anticipando figure e motivi di molti suoi film. Nei prossimi giorni gli editori che hanno risposto all'avviso di interesse pubblicato dal Comune di Rimini nei mesi scorsi riceveranno l'invito a presentare, entro il 31 gennaio 2019, il progetto che intendono realizzare e sul quale saranno giudicati da una commissione appositamente costituita. Risulteranno decisivi ai fini dell'aggiudicazione l'autorevolezza della curatela e dei contributi critici, l'impegno a pubblicare l'opera in più edizioni, ad assicurarne una adeguata tiratura e distribuzione nonché a promuoverla nei principali festival del cinema e fiere dell'editoria.