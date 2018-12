Tintoretto, al cinema docu di Sky Arte

ROMA, 20 DIC - Per i 500 anni dalla nascita, arriva in anteprima nelle sale Tintoretto. Un Ribelle a Venezia, un nuovo esclusivo docu-film firmato da Sky Arte dedicato alla figura di un pittore straordinario, mutevole e cangiante, istintivo e appassionato. Ideato e scritto da Melania G. Mazzucco e con la partecipazione straordinaria del regista Peter Greenaway, il film sarà narrato dalla voce di Stefano Accorsi e arriverà al cinema solo per tre giorni, il 25, 26, 27 febbraio 2019, distribuito da Nexo Digital nell'ambito del progetto della Grande Arte al Cinema (elenco sale a breve su nexodigital.it). Ad accompagnare il pubblico attraverso le vicende di Tintoretto, gli storici dell'arte Kate Bryan, Matteo Casini, Astrid Zenkert, Agnese Chiari Moretto Wiel, Michel Hochmann, i co-curatori della mostra Tintoretto 1519-2019 di Palazzo Ducale, Frederick Ilchman e Tom Nichols, le scrittrici Melania G. Mazzucco e Igiaba Scego, le restauratrici Sabina Vedovello e Irene Zuliani, impegnate nel restauro delle Due Marie.