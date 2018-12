Turci, Cristicchi, Zen Circus a Sanremo

SANREMO, 20 DIC - Paola Turci (con il brano Con l'ultimo ostacolo), Simone Cristicchi (Abbi cura di me), Zen Circus (L'amore è una dittatura): sono i primi tre nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo, annunciati in diretta durante il programma Sanremo Giovani su Rai1.