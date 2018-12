Fruit Exhibition premia progetto inedito

BOLOGNA, 22 DIC - Un premio per il miglior progetto editoriale a tema 'humor': lo lancia Fruit Exhibition, festival dell'editoria d'arte indipendente (a Bologna dal primo al 3 febbraio) in collaborazione con la cartiera Favini. Il premio 'Fip-Fruit Indie Publishing' è rivolto ai migliori prototipi di libro artistico, progetti editoriali indipendenti e zine: entro il 15 marzo artisti ed editori potranno presentare un progetto inedito che indaghi lo humor e che si distingua per la ricerca tecnica e formale in relazione ai contenuti. Lo 'humor' - spiegano i promotori - sarà il tema guida della prossima edizione di Fruit Exhibition ed è "l'arte di far sorridere, di far vedere le cose da un punto di vista insolito e spiazzante, con intelligenza, originalità e al contempo con leggerezza". Scopo del concorso è far emergere "la diversità e la vivacità espressiva del settore editoriale indipendente, per incoraggiare e omaggiare tutti gli artisti e creativi che hanno scelto il libro o la rivista come forma d'espressione".