Nicola Pepe vince Hell's Kitchen Italia

ROMA, 22 DIC - E' Nicola Pepe il vincitore della quinta edizione di Hell's Kitchen Italia. Sarà lui il nuovo il nuovo Executive Chef di uno dei ristoranti del J.W. Marriott sull'Isola delle Rose di Venezia. Con il suo menù, tra forme e colori del menù "Attraverso gli occhi di un bambino", Nicola si è imposto su Ginevra, trionfando nella finale della quinta edizione di Hell's Kitchen Italia, la gara fra cuochi professionisti prodotta da Dry Media e condotta da Chef Carlo Cracco, in onda ieri sera su Sky Uno (e che è possibile rivedere - come tutte le puntate del programma - su Sky On Demand e su Now Tv). A Hell's Kitchen, Nicola Pepe, 22 anni, era l'unico uomo ad essere arrivato in finale, battendosi con l'aretina Ginevra, che aveva provato a stupire Cracco e gli Chef ospiti Yannick Alléno e Andreas Caminada con un menù a base di mandarino. Fuori dal podio Mayla, mentre sul gradino più basso Michela. Nicola lavora come sous chef a Nizza.