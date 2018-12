Arte, Maino dall'Hermitage a Torino

TORINO, 22 DIC - L'Adorazione dei Pastori di Juan Bautista Maino approda a Torino per le feste di Natale. A portarla dall'Hermitage di San Pietroburgo è Intesa Sanpaolo, con la Fondazione Torino Musei, che lo espone allo Spazio Trentacinque del suo grattacielo. L'opera del 'caravaggista freddo' non è l'unico regalo della banca al capoluogo piemontese: allo studio, per il 2019, c'è una grande mostra a Palazzo Madama. Quella con l'Adorazione dei Pastori, che può essere ammirato fino al 6 gennaio gratis previa prenotazione, è l'ottava edizione de L'Ospite illustre, che propone un capolavoro in prestito da prestigiosi musei italiani e stranieri. "Salutiamo un anno importante - commenta Michele Coppola, della Direzione Centrale Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo - con l'intenzione di continuare nel 2019 con la stessa determinazione". Sotto l'albero di Natale, per l'anno prossimo, c'è "una grande mostra - annuncia la sindaca Appendino - a dimostrazione di quanto importante sia il rapporto pubblico-privato".