Tris top model in foto Versace di Meisel

ROMA, 22 DIC - Tris di supermodelle nella nuova campagna Versace per la collezione Primavera/Estate 2019. Bella Hadid, Shalom Harlow e Irina Shayk posano per Steven Meisel nelle mise più colorate ed esplosive degli ultimi anni per la maison della Medusa. Le immagini sono esempi del forte legame che unisce tutti i membri della famiglia Versace. L'influenza di Donatella è presente in ogni scatto, un'impronta indelebile che ricorda come lo stile di Versace sia eterno e scritto nel dna. Ma l'influenza dello stilo colorato e colto della famiglia Versace appare soprattutto negli abiti dai tagli sensuali e cromaticamente riconoscibili a prima vista nel mix & match di stampati che uniscono nuovi e vecchi temi in una meravigliosa convivenza.