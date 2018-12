Folla per l'addio a Pinketts

MILANO, 22 DIC - Erano in tanti oggi a dare l'ultimo saluto ad Andrea Pinketts, lo scrittore e giornalista scomparso l'altro ieri a Milano. La chiesa di Sant'Eustorgio era gremita: alcuni volti della cultura milanese, come Lella Costa e Ricky Gianco, delle istituzioni, come l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, ma anche molti amici o chi lo conosceva solo di vista o per aver scambiato con lui qualche parola in qualche bar della zona "diventato per qualche ora il suo ufficio" o a Il Trottoir, il locale dove amava recarsi e dove dopo la cerimonia religiosa nel pomeriggio è stato ricordato. Ovviamente nei banchi in prima fila la madre Mirella Marabese, la fidanzata e i parenti. Il sacerdote durante la cerimonia ha parlato di Pinketts come di "un maestro della parola, uno della 'scuola dei duri'" mentre in molti hanno tenuto a sottolineare la sua generosità e la sua energia: "Era un burbero dal cuore d'oro", è il commento di una signora che lo ha conosciuto attraverso sua figlia".