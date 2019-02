Musica, Buckcherry unica data a Cervia

BOLOGNA, 19 FEB - I californiani Buckcherry, nominati due volte ai Grammy Awards per le hit 'Crazy bitch' e 'Lit up', tornano in Italia per un'unica data sabato 23 febbraio al Rock Planet di Pinarella di Cervia (Ravenna). La loro esperienza comincia nel '95 a Los Angeles, quando il cantante Joshua Todd e il chitarrista Keith Nelson si conoscono grazie al loro tatuatore. Il disco d'esordio è del '99 e 'Lit up' scala le classifiche di Billboard, permettendo alla band di ricevere una nomination ai Grammy per la miglior performance hard rock. Dopo il secondo disco 'Time bomb' e un tour con gli Ac/Dc il gruppo si scioglie, poi arriva la reunion con l'album '15' nel 2005 e il singolo 'Crazy bitch'. I Buckcherry hanno pubblicato quattro album fra il 2008 e il 2015 (l'ultimo è 'Rock'n'roll') e sono stati in tour con i Kiss. Ospiti a Cervia saranno i Klogr e gli Adelitas Way, questi ultimi forti di cinque album, fra cui il self-titled che ha generato la hit 'Invincible', utilizzata anche come colonna sonora di 'Csi Miami'.