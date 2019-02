Hurwitz, la mia musica per la Luna

LOS ANGELES, 19 FEB - Era il 20 luglio 1969 quando Neil Armstrong mise piede sulla luna. Quel piccolo passo per l'uomo e grande passo per l'umanità è stato raccontato da Damien Chazelle in First Man, che vede Ryan Gosling vestire la tuta spaziale di Armstrong. In occasione dell'uscita home video del film, l'ANSA ha intervistato Justin Hurwitz, il compositore che da sempre cura le colonne sonore dei film di Chazelle, come Whiplash e La La Land, premiato con due Oscar, per la migliore canzone originale e la migliore colonna sonora originale del musical con Emma Stone e Ryan Gosling. Di First Man il compositore ha amato soprattutto le scene d'azione, "come il lancio del modulo Gemini. La cosa mi piace di quella scena è che Damien (Chazelle, n.d.r.) ha messo lo spettatore dentro il razzo, insieme agli astronauti. La camera non lascia mai quell'ambiente, ed è come essere dentro la navicella. Credo sia una scena molto credibile e avvincente. L'altra scena che ho amato è quando gli astronauti arrivano sulla Luna".