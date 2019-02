Santamaria, Batman si apre al femminile

ROMA, 19 FEB - Sono pochi gli attori che hanno modo di doppiare un supereroe, per poi ritrovarlo in versione comica e animata a mattoncini 3d. E' successo a Claudio Santamaria, voce italiana di Christian Bale nella trilogia su Batman di Christoper Nolan e per l'uomo pipistrello in The Lego Movie, lo spin-off Lego Batman (per cui si parla di un futuro sequel) e ora in The Lego Movie 2: Una nuova avventura di Mike Mitchell in sala dal 21 febbraio con Warner Bros. Stavolta Batman deve affrontare una sfida 'di cuore': viene scelto come futuro marito dalla multiforme regina Wello Ke Wuoglio, monarca dei temibili ma adorabili 'nemici' Duplo. "La forza trainante del racconto sono le donne - dice l'attore all'ANSA -. E' la regina che riesce a far aprire l'anima di Batman al femminile. Gli uomini in questa storia capiscono poco". L'attore è impegnato con la moglie Francesca Barra "nella scrittura di un romanzo per Mondadori. Non posso ancora anticipare nulla sulla storia, ma spero poi di trarne il mio primo film da regista".