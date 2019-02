Cucinelli, Lagerfeld genio multiforme

PERUGIA, 19 FEB - "Il genio multiforme di Karl Lagerfeld ha donato alla moda e all'arte una spensierata nobiltà": Brunello Cucinelli parla così dello stilista scomparso a 85 anni. Lo fa in una dichiarazione all'ANSA. "La sua vita - ha detto Cucinelli soffermandosi ancora sulla figura di Lagerfeld - è stata come una gioiosa favola vissuta sulle ali del sogno della 'bellezza'. Che il Creato lo accolga per l'eternità". (ANSA).