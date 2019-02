A Pitti il 'Carro d'oro' di Schor

FIRENZE, 19 FEB - Una mostra dedicata alle mascherate, alle feste e agli allestimenti barocchi: è 'Il carro d'oro di Johann Paul Schor. L'effimero splendore dei carnevali barocchi', in programma dal 19 febbraio al 5 maggio a Palazzo Pitti. L'esposizione ruota attorno all'opera che raffigura 'Il corteo del principe Giovan Battista Borghese per il carnevale di Roma del 1664' del pittore Johann Paul Schor, dipinto acquistato lo scorso anno dalle Gallerie degli Uffizi. In mostra anche, in prestito dal museo di Roma di Palazzo Braschi, la 'Giostra dei Caroselli a Palazzo Barberini' di Filippo Lauri e Filippo Gagliardi, la serie completa dei 'Balli di Sfessania' di Jacques Callot, una rassegna delle maschere italiane del Seicento, tre incisioni di Stefano della Bella che documentano una mascherata del 1661 a Boboli e la 'Scena carnevalesca' di Bartolomeo Bianchini. Infine, chiude la mostra una 'culla da parata', realizzata dalla bottega dei fratelli Schor il cui acquisto da parte delle Gallerie è in fase di completamento.