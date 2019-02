Ultimo, esce il singolo Fateme canta'

ROMA, 19 FEB - Dopo aver pubblicato 'I tuoi particolari', il singolo già certificato disco d'oro con cui ha partecipato al Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto, Ultimo anticipa ai suoi fan un nuovo inedito contenuto nel disco 'Colpa delle favole', in uscita il 5 aprile. Da venerdì 22 febbraio, infatti, sarà disponibile in digitale 'Fateme canta'' (Honiro, distribuzione Believe), scritto e interpretato dall'artista 23enne che, per la prima volta nella sua carriera, presenta un brano in dialetto romano. Dopo aver registrato con tre mesi d'anticipo il sold out di tutte le date del prossimo 'Colpa delle favole tour' in 18 palazzetti italiani, Ultimo aggiunge due nuovi appuntamenti live: una data zero fissata per giovedì 25 aprile 2019 al Palasport di Vigevano e una data zero che precederà il live allo Stadio Olimpico, sabato 29 giugno 2019 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine).