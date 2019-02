Britannia 2, su Sky in autunno

ROMA, 19 FEB - Avvincente dramma storico a tinte fantasy, la serie Britannia racconta la cruenta lotta tra le forze dell'impero romano guidato dal generale Aulus Plautius e le tribù celtiche e i Druidi che abitavano la Britannia intorno al 40 d.C., forti di un sistema di credenze e riti mistici che li aveva resi fino a quel momento pressocché invincibili. Arriverà in esclusiva su Sky in autunno la seconda stagione. Le prime immagini dei nuovi episodi mostrano David Morrissey tornare a indossare i panni del Generale Aulus ed Eleanor Worthington-Cox nel ruolo di Cait, colei che dovrà portare a compimento la profezia. Mackenzie Crook appare invece per la prima volta nei panni di Harka, fratello di Veran, anche lui interpretato da Crook in entrambe le stagioni. Nella seconda stagione, a due anni dall'invasione dei Romani, la profezia che potrebbe salvare la Britannia verrà messa a rischio quando i due fratelli Veran e Harka inizieranno un'epica battaglia che spaccherà i Druidi in due fazioni contrapposte