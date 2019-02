Dal 1 marzo nuovo singolo di Ruggeri

ROMA, 19 FEB - Dal primo marzo sarà in radio e disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming "Come lacrime nella pioggia", il nuovo singolo di Enrico Ruggeri. Il brano anticipa il nuovo album di inediti "Alma" (Believe), in uscita il 15 marzo, che arriva a tre anni di distanza dal suo ultimo disco solista "Un viaggio incredibile". Il cantautore, che affonda le sue radici nel punk, in bilico tra rock e synth pop senza mai rinunciare alla melodia, torna così con nuovi brani che testimoniano l'urgenza creativa che lo ha contraddistinto in questi oltre 40 anni di carriera, in cui ha scritto pezzi per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Dal 4 aprile Enrico Ruggeri si esibirà in tutta Italia per presentare dal vivo l'album "Alma".