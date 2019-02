Parsons Dance, anteprime e special guest

MILANO, 19 FEB - Dopo aver attraversato mezza Italia, da Trieste fino a Genova dove è atteso stasera, Parsons Dance si prepara all'importante tappa di Milano (Teatro Nazionale, 1-3 marzo) prima del finale Bari (Teatro Team, 5/3). Per l'occasione, David Parsons ha parlato oggi a Milano dell'importanza del tour italiano: "Abbiamo un rapporto speciale con l'Italia. Alcune delle mie ballerine, come Abby Silva Gavezzoli e Mia McSway, si sono sposate e sono venute a vivere qui: mi piacerebbe aprire un'accademia a Milano". Proprio per celebrare la carriera di Abby Silva Gavezzoli, per 14 anni nella sua compagnia, Parsons ha ideato il numero 'Reflections', che la ballerina eseguirà sulle note del 'Claire de Lune' di Debussy. Il pubblico italiano troverà inoltre due numeri inediti, 'Microburst' (anteprima europea) e 'Eight Women' (anteprima mondiale).