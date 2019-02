A teatro, Chorus Line e Fronte del porto

ROMA, 20 FEB - Carlotta Proietti e Giorgio Tirabassi ne ''La commedia di Gaetanaccio'' di Luigi Magni che fu di Gigi Proietti, proprio 40 anni fa, e ''L'importanza di chiamarsi Ernesto'' di Oscar Wilde per Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, tutti a Roma; ''Insomnia - Ora dormo'' per Beppe Grillo, tra Roma e Catania, e ''A Chorus Line'' di Michael Bennett ora diretto da Chiara Noschese, a Milano; ''Fronte del porto'' con Daniele Russo secondo Alessandro Gassman, ancora a Catania, e Sebastiano Lo Monaco nell'autobiografico ''Io e Pirandello'', a Firenze; fino ad Antonello Fassari in ''Che amarezza'' tra Coriano (Rn) e Petritoli (Fm): sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.