Malihini, tra coppia e pop crepuscolare

MILANO, 20 FEB - Un amore in musica, tra complicità e tensioni, narrato in 10 tracce: è 'Hopefully, Again', disco di debutto per i Malihini, in arrivo l'8 marzo, di cui esce il 20 febbraio il singolo 'If U Call'. A comporre il duo, Giampaolo Speziale e Federica Caiozzo, nota come Thony nella sua carriera di cantautrice e attrice ('Tutti i santi giorni'). Il nome, la parola hawaiana per 'pellegrino', racchiude la genesi del progetto: "Tutto è partito da un viaggio insieme, stavamo scappando senza meta - dice Thony all'ANSA - Ma quando viaggi ti scopri più attento e curioso". In viaggio è nato anche il disco inciso in Galles e scritto tra Londra, Roma e una Vulcano d'inverno che ha suggerito il tema ricorrente del mare, dall'artwork ai synth liquidi. Presentato come "terapia di coppia", il disco procede dall'inizio spigoloso di 'A House on a Boat' fino al dolce glockenspiel di 'Song #1' passando per melodiosa 'Delusional Boy' e la lennoniana 'The Snow', secondo il codice di un pop crepuscolare e con due voci sussurrate.