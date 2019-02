A Milano 45 Paesi espongono a Lineapelle

MILANO, 20 FEB - Si è aperta oggi fino al 22 febbraio a Fiera Milano di Rho Lineapelle 96, rassegna internazionale del settore che, passando poi il testimone a TheOneMilano, completa la settimana del Fashion milanese. La manifestazione accoglie, su una superficie di circa 47.500 metri quadrati, 1.255 espositori tra concerie, accessori e componenti, sintetici e tessuti (il 38% dei quali stranieri, provenienti da 45 Paesi), e attende oltre 20.000 visitatori e numerose delegazioni di buyer esteri. Sempre nei padiglioni della Fiera e con le stesse date ha preso in via anche Simac Tanning Tech che mette in vetrina le produzioni di oltre 300 eccellenze innovative specializzate in impianti e soluzioni per l'industria conciaria, calzaturiera e della pelletteria.