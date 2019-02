Orologio ispirato a pneumatici chiodati

ROMA, 20 FEB - I pneumatici Pirelli Ice Zero 2, dedicati ai paesi nordici e alle condizioni di guida estreme, hanno ispirato l'orologio 'chiodato' di Roger Dubois, una tiratura limitata di soli otto pezzi e un costo da segnatempo di lusso di 322.000 euro. L'orologio Excalibur Pirelli Ice Zero 2 debutta in contemporanea con il pneumatico di cui porta il nome, nella Lapponia svedese. Il nuovo orologio, parte integrante dell'iconica collezione sviluppata da Roger Dubuis con Pirelli Design, con la sua estetica sportiva e la scheletratura, è dotato di doppio tourbillon scheletrato, una delle innovazioni più preziose dell'alta orologeria. Il cinturino riprende i pneumatici chiodati di Pirelli. Prosegue con questo nuovo modello la partnership fra Pirelli e Roger Dubuis, nata nel 2017 e caratterizzata dall'esclusività, dalle capacità tecniche e dai materiali innovativi, nonché dall'attenzione di entrambe alla ricerca.