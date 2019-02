Arriva Suburra 2 su Netflix

ROMA, 20 FEB - All'ombra di Roma c'è un altro impero. Torna dal 22 febbraio Suburra con la seconda stagione, per un totale di otto episodi, il primo crime thriller originale Netflix prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Fiction, lanciato con successo nel 2018 negli oltre 190 paesi in cui è presente il colosso streaming. La storia - diretta da Andrea Molaioli e da Piero Messina - è ambientata nei quindici giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco della Capitale. I protagonisti subiranno, ognuno a modo loro, un'evoluzione, da Aureliano (Alessandro Borghi) a Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele (Eduardo Valdarnini), entrato in polizia dopo la morte di suo padre. E ancora Filippo Nigro (Amedeo Cinaglia), Sara Monaschi (Claudia Gerini) e Samurai (Francesco Aquaroli). Accanto a loro: la sorella di Aureliano, Livia Adami (Barbara Chichiarelli), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli).