Il premio Marineo alla 45/a edizione

MARINEO (PALERMO), 20 FEB - E' stato pubblicato il bando della 45/a edizione del Premio Marineo, curato dal circolo culturale cattolico. Quattro le sezioni del premio: A) poesia in lingua italiana edita; B) poesia in lingua siciliana inedita; C) poesia in lingua siciliana edita; D) sezione speciale internazionale. Gli autori potranno partecipare inviando una raccolta di poesie pubblicata tra il 1 gennaio 2018 e il 30 aprile 2019, entro e non oltre sabato 8 giugno alla segreteria del premio (Circolo Culturale Cattolico via Lo Pinto n.90 - 90035 - Marineo e-mail: premiopoesiamarineo@libero.it). La cerimonia a Marineo domenica 8 settembre. Tra i vincitori delle scorse edizioni Evgenj Evthushenko, Raphael Alberti, Antonino Zichichi, Francesco Cafiso, Mogol, Franco Battiato, Aldo Forbice, Bruno Vespa, Turi Ferro, Leo Gullotta, Arnoldo Foà, Gianfranco Iannuzzo, Lando Buzzanca, Giorgio Albertazzi, Luigi Lo Cascio, Pamela Villoresi, Michele Placido, Sebastiano Lo Monaco, Lina Sastri, Luc Montagnier, Francesco Sabatini.