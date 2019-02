Siae-Mibac, 12 mln per gli under 35

ROMA, 20 FEB - Sogni. Idee. Arte. Emozioni. E' 'Per chi crea', il programma promosso dal Mibac e gestito da Siae che destina il 10% dei compensi per 'copia privata' a supporto della creatività e della promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani, come previsto dalla legge di stabilità 2016. Copia privata - ricorda la Siae - è il compenso che si applica a supporti e apparecchi idonei alla registrazione audio/video in cambio della possibilità di effettuare copie a uso personale di opere protette dal diritto d'autore. La Società Italiana Autori ed Editori, per legge, riscuote questo compenso e lo divide tra autori, produttori, artisti e interpreti. Dal 20 febbraio sono disponibili 4 bandi, per un totale di oltre 12 milioni di euro, rivolti a privati, aziende, scuole, enti e associazioni che presentino un progetto a sostegno di autori, artisti, interpreti ed esecutori under 35 e residenti in Italia, in un settore tra arti visive, performative e multimediali, cinema, danza, libro e lettura, musica e teatro.