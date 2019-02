Premio Fernanda Pivano torna in Liguria

MILANO, 20 FEB - Tre giorni di letture, musica, talk, performance artistiche e iniziative in luoghi inconsueti della città di Santa Margherita Ligure (Genova) accompagneranno la consegna del Premio Fernanda Pivano, che si terrà domenica 28 aprile. In omaggio allo spirito della celebrata scrittrice e giornalista, nel decennale dalla sua morte l'omonimo riconoscimento alla cultura, arte e letteratura torna alle sue radici, e riprende casa nella cittadina tanto cara alla studiosa delle beat generation e traduttrice fra l'altro di Hemingway. Premio - sottolineano gli organizzatori - in una edizione rinnovata, all'interno della prima edizione del 'Festival della Disobbedienza', che celebra, appunto, il "talento disobbediente", il pensiero laterale e la creatività fuori dagli schemi. "Fernanda Pivano - ricorda Michele Concina, nominato dalla stessa Pivano 'erede' e suo 'portavoce' - amava molto la musica, la letteratura, i viaggi, l'innovazione, il futuro".