Città Creative Unesco a Fabriano

FABRIANO (ANCONA) - "Vogliamo lanciare una sfida al senso di sfiducia, in un momento come questo in cui contrapposizioni e chiusure alzano la testa". Sarà questo nelle parole di Francesca Merloni, ambasciatrice Unesco, la terza Conference delle Città Creative Unesco, in programma a Fabriano dal 10 al 16 giugno 2019. Parteciperanno tra gli altri Nicola Piovani, Paolo Fresu, Massimo Cacciari, Antonio Forcellino e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Oltre 180 Comuni da tutto il mondo si riuniranno a Fabriano il 12 giugno, per il forum dei sindaci, uno degli appuntamenti principali della Conference Unesco, in cui confronteranno su antifragilità e resilienza. "Le città ha detto Merloni - sono luoghi fertili per ridefinire il concetto e la pratica dell'essere comunità, spesso in controtendenza rispetto alle politiche nazionali, le città, oggi più degli Stati, sono luoghi di apertura, di ricezione e di elaborazione". Le città creative italiane animeranno dei padiglioni di creatività.