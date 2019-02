Musica: a Bologna concerto Trail of Dead

BOLOGNA, 21 FEB - Unica data italiana, il 23 febbraio al Covo Club di Bologna, per la band americana di indie rock Trail of Dead, che celebra i vent'anni dall'uscita dell'album 'Madonna'. Il disco sarà suonato per intero, insieme ad una selezione di altri brani tratti dalla propria discografia. Il gruppo - il cui nome completo è '...And you will know us by the Trail of Dead', da un antico canto rituale Maya - è una potente combinazione di furia post punk, indie rock e prog. Prende forma nel 1994 da un'idea di Jadon Reece e Conrad Keeley e la prima ed omonima release è datata 1998 (Merge Records), seguita nel '99 da 'Madonna'. Arrivano poi diversi altri album in studio con Interscope Records, con i quali Trail of Dead raggiungono la popolarità, per tornare nel 2007 alla produzione indipendente. Da qui in poi il gruppo ha cambiato varie volte formazione sia in studio sia live, continuando a pubblicare parecchio materiale. La band ha la capacità di trasportare il pubblico in una 'trance musicale' fino all'ultima nota.