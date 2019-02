Irama e Emis Killa coach a Future Legend

MILANO, 21 FEB - Quattro coach d'eccezione per scoprire il nuovo talento della musica italiana. Emis Killa, Annalisa, Irama e Charlie Charles sono gli artisti scelti da Coca -Cola per guidare la quattro squadre di giovani talenti che si sfideranno a colpi di musica in 'Future Legend', il progetto che ha l'obiettivo di fare scegliere al pubblico chi sarà la nuova promessa della musica. I quattro cantanti guideranno i 12 talenti nella registrazione di un brano inedito con cui si sfideranno in una 'battle' in lattina. Il progetto si concluderà a dicembre del 2019 con la proclamazione del vincitore. In tutte le fasi il pubblico potrà ascoltare i brani in gara grazie alle speciali lattine di Coca-Cola che saranno disponibili dalla primavera. Attraverso il Qr code presente sulle lattine, inserendo il codice promozionale, si potranno ascoltare in esclusiva gli inediti delle Future Legend e scegliere il futuro della musica esprimendo il proprio voto per l'artista preferito.