Postorino tra più venduti in Francia

ROMA, 21 FEB - Rosella Postorino conquista la Francia e tallona Michelle Houellebecq nella classifica dei più venduti realizzata da Edistat, uscita il 20 febbraio. 'Le assaggiatrici di Hitler', il romanzo pubblicato da Feltrinelli con cui ha vinto il Premio Campiello 2018, è nel podio della classifica dei bestseller francesi, al secondo posto subito dopo 'Serotonina' di Michelle Houellebecq. Un risultato clamoroso per i libri italiani che in tempi recenti non avevano mai raggiunto posti così alti in classifica. Uscito in Francia il 2 gennaio per Albin Michel con una tiratura iniziale di 12.000 copie, 'La Goûteuse d'Hitler' (Le assaggiatrici di Hitler') ha avuto un successo immediato e, a un mese e mezzo dalla pubblicazione, è alla nona edizione (8 ristampe) per una tiratura complessiva di oltre 70.000 copie. In Italia, a oltre un anno dall'uscita, il romanzo della Postorino è ancora tra i libri di narrativa più venduti, sempre presente nelle classifiche dei best seller.