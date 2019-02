Bolle in anteprima italiana a Trieste

TRIESTE, 21 FEB - Torna a Trieste con una prima italiana Roberto Bolle. Il 24 aprile l'étoile porterà in scena al Teatro Rossetti The Seasons, nuova produzione finora allestita soltanto per l'apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos (gennaio 2018), con coreografie di Massimiliano Volpini su musiche di Antonio Vivaldi e dell'americano Edwaard Liang su Astor Piazzolla. Ad aprire la serata - divisa in due parti - la tradizionale formula del Gala 'Roberto Bolle and Friends', con una serie di passi a due e assoli tratti dal repertorio classico e contemporaneo, per poi proseguire con l'esibizione corale "The Seasons". Accanto a Bolle sul palco saliranno alcuni solisti e primi ballerini del Teatro alla Scala.