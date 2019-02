Bocelli, 2 date a Teatro Antico Taormina

ROMA, 22 FEB - Andrea Bocelli raddoppia il concerto al Teatro antico di Taormina. Dopo il sold out, in prevendita, del concerto del 30 agosto, si aggiunge la data del 31 agosto 2019. Sul magico palcoscenico siciliano Bocelli proporrà le più celebri arie d'opera e le sue hit più famose, accompagnato da voce soprano e alcune guest star. Il nuovo concerto arriva dopo la straordinaria apparizione come super ospite al Festival di Sanremo con il figlio Matteo. Il cantante ha deciso di venire incontro alle richieste dei fan raddoppiando le date siciliane, promosse da Fondazione Taormina Arte Sicilia, con l'organizzazione di Due Punti Eventi e Live Spettacoli. A Taormina sono attesi spettatori da tutto il mondo, con numerosi arrivi da Francia, Germania, Inghilterra, Malta e da Est Europa, Stati Uniti e Australia. Per la data del 31 agosto i biglietti sono disponibili in prevendita dal 25 febbraio alle ore 11 online e nei punti vendita Ticketone, Vivaticket e Box office Sicilia.