A Open Championship sfida tra big

ROMA, 17 LUG - I migliori 50 giocatori di golf al mondo più Tiger Woods si sfidano nella 147/a edizione dell'Open Championship, il major (terzo stagionale) più antico e affascinante della storia di questa disciplina. A Carnoustie, in Scozia (19-22 luglio), è tutto pronto per la super sfida che vedrà i big darsi battaglia per accaparrarsi un torneo unico. Dal leader mondiale Dustin Johnson a Justin Thomas (n.2), che proverà nuovamente a riprendersi il trono. Passando per Justin Rose, Brooks Koepka, Jon Rahm e il campione in carica Jordan Spieth. Senza dimenticare Rickie Fowler, Rory McIlroy, Jason Day, Tommy Fleetwood, Alex Noren, Patrick Reed, Bubba Watson e Sergio Garcia. E poi Woods, da sempre il giocatore più atteso, e Francesco Molinari, il player più in forma del momento. Con l'azzurro che dopo il primo trionfo in carriera sul PGA Tour nel Quicken Loans e il 2/o posto al John Deere Classic, insegue il primo major.