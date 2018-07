Open Championship, sorteggi show

ROMA, 17 LUG - Sorteggi show per la 147/a edizione dell'Open Championship, terzo major stagionale che si disputerà a Carnoustie (19-22 luglio), in Scozia. Con il campione in carica Jordan Spieth che nei primi due round del torneo giocherà al fianco del britannico Justin Rose (n.3 del world ranking) e del tailandese Kiradech Aphibarnrat. Mentre l'americano Dustin Johnson, leader mondiale, dovrà vedersela con lo svedese Alex Noren e il connazionale Charley Hoffman. Grande attesa per Francesco Molinari. Unico azzurro in gara, il piemontese si troverà di fronte Justin Thomas (n.2 mondiale) e il sudafricano Branden Grace. Phil Mickelson, vincitore nel 2013, giocherà col giapponese Satoshi Kodaira e lo spagnolo Rafa Cabrera Bello. Tiger Woods dovrà fare invece i conti con Hideki Matsuyama e Russell Knox. Riflettori puntati pure su Patrick Reed, sorteggiato con l'inglese Paul Casey e il sudafricano Louis Oosthuizen. Con Brooks Koepka (campione nel 2017 e 2018 dello Us Open) ecco Ian Poulter e Cameron Smith.