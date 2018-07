Lega A, via a trattative per Supercoppa

MILANO, 17 LUG - La Lega Serie A apre alle trattative private per l'assegnazione in 78 Paesi dei diritti tv internazionali di Supercoppa italiana e coppa Italia per il triennio 2018/21. La Lega, con l'advisor Infront, sperimenta così un modello di vendita diretta per un prodotto che comprende la prossima Supercoppa, fra la Juventus e il Milan, in programma a gennaio in Arabia Saudita. Ieri la Lega Serie A sul proprio sito ha pubblicato la documentazione per le trattative private rivolte a potenziali acquirenti in 78 Paesi fra Europa (dal Portogallo alla Francia, passando per Germania e Spagna), Nord e Sud America, Medio Oriente, Africa subsahariana, Asia e Oceania. Il termine di presentazione delle offerte é fissato per il 23 luglio alle 17.