Milan apre campagna abbonamenti

MILANO, 17 LUG - 'Più forti insieme' è lo slogan scelto dal Milan per la nuova campagna abbonamenti, che si apre oggi con la fase di prelazione, fino al 31 luglio, dedicata a chi vuole rinnovare la tessera confermando il proprio posto a San Siro. Dal primo al 5 agosto, invece, sarà aperta la fase di prelazione speciale, per chi intende rinnovare l'abbonamento scegliendo un posto differente, come comunica il club rossonero La vendita libera degli abbonamenti, infine, partirà il 7 agosto. Il Milan sottolinea che è rimasto invariato il listino dei prezzi degli abbonamenti, a partire dai 205 euro per il secondo anello blu e il secondo anello verde, e che sono state confermate le formule speciali Under 25 e Family&Friends.