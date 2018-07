Musso, ad Udine per una grande stagione

UDINE, 17 LUG - "L'interesse dell'Udinese mi ha subito entusiasmato. È un club famoso per la sua storia; la serie A è un campionato molto difficile, è competitivo come quello argentino. Sapevo che l'Udinese era un club in cui potevo migliorare e con una scuola di portieri importanti. Quando ho saputo del loro interesse non ho mai dubitato. Ora sono qua, disposto a continuare a migliorare continuamente e a fare una grande stagione". Sono le prime parole da neogiocatore dell'Udinese del portiere argentino Juan Musso, acquistato dal dal Racing Avellaneda. "Credo che per un portiere la caratteristica più importante sia il carattere, la personalità, l'essere presente in ogni momento; lavoro molto con i piedi e per migliorarmi nel gioco aereo. Per il mio ruolo tutti i dettagli sono importanti - si è presentato - . Sono sicuro della scelta che ho fatto. Con il tempo potrete vedere chi è Musso. La serie A è estremamente competitiva, l'arrivo di Cristiano Ronaldo potenzia il campionato ancora di più, gli avversari sono molto forti".