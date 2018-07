Bolt sbarca nel campionato australiano

SYDNEY, 17 LUG - Usain Bolt sta per realizzare il sogno di giocare in una lega professionistica di calcio. La leggenda dello sprint, pluricampione olimpico, ha raggiunto un accordo con i Central Coast Mariners valido a partire da agosto che gli permetterà di giocare per un'intera stagione agonistica nella A-League. "Un accordo di principio tra Bolt e i Mariners è stato raggiunto - ha annunciato l'agente Tony Rallis, che ha fatto da intermediario in questa trattativa - e ora ci sono un paio di punti da rispettare. Il primo è che Usain dovrà sottoporsi a un periodo di sei settimane di test, poi parte dello stipendio gli verrà pagato dalla federazione calcio australiana, che peraltro è d'accordo. Se si dimostrerà competitivo, la A-League avrà trovato la sua grande stella, dandole un prestigio che nessuna somma di denaro potrebbe comprare: farà sognare tanti giovani".