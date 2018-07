Rally: Roma,Andreucci torna dopo 'botto'

FIRENZE, 17 LUG - Torna subito in gara, già il prossimo fine settimana al Rally di Roma, pochi giorni dopo il brutto incidente avuto nei test Pirelli in Liguria, il pluricampione italiano di rally Paolo Andreucci (dieci titoli). Il 13 luglio scorso Andreucci ha avuto un forte crash con la sua Peugeot 208 T16 nei pressi di Baiardo, nell'entroterra di Sanremo (Imperia), uno dei 'santuari' del rallismo, mente provava gomme Pirelli. Nell'uscita di strada il pilota di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) ha riportato un trauma contusivo al torace, mentre la sua navigatrice Anna Andreussi ha avuto una piccola frattura al bacino che la terrà, invece, lontana dalle gare più tempo. Anna Andreussi infatti a Roma non può rientrare. "L'incidente di venerdì scorso - afferma Paolo Andreucci - ci ha fatto prendere un bello spavento, lo devo ammettere. In realtà, la situazione è sempre stata molto migliore rispetto a quanto riportato da alcuni organi d'informazione. Ringrazio tutti i medici per la cura con cui mi hanno assistito".