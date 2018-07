Nike Merlin è il nuovo pallone per la A

ROMA, 18 LUG - Nike Merlin è il pallone ufficiale della Serie A che sarà utilizzato nel corso della stagione 2018-2019 sui campi di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e delle competizioni Primavera. Per la prima volta Nike ha integrato la tecnologia All Conditions Control (ACC) in un pallone da calcio per garantire un tocco e un controllo ottimali in tutte le condizioni atmosferiche e di campo. Il pallone da calcio Nike Merlin per la stagione 2018-2019 è caratterizzato da design avanzato, materiali e costruzione che lo rendono degno di essere il pallone ufficiale di Serie A, Premier League e Liga. Nike ha creato un pallone con la superficie da colpire più ampia, riducendo la tradizionale struttura da 12 pannelli a solo quattro. Di conseguenza, il numero di cuciture è ridotto del 40%, sono stati eliminati i punti duri, la palla è aperta e si è creato un punto ideale più evidente.