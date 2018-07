Cip: da settembre bando ausili sportivi

ROMA, 18 LUG - "Grazie ai 5 milioni stanziati dal precedente governo, da fine settembre partiremo con il bando che permetterà di erogare ausili come protesi e carrozzine per la pratica sportiva. Con queste risorse abbiamo calcolato di poter avviare circa duemila giovani atleti allo sport: non sono pochi". Lo ha annunciato il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, durante la conferenza stampa di presentazione della spedizione azzurra agli Europei di atletica leggera paralimpica in programma a Berlino a fine agosto. "Il bando sarà pubblico, stiamo strutturando la macchina sotto la vigilanza della presidenza del Consiglio - spiega il n.1 Cip -. Al di là dei tempi tecnici della proposta di legge per erogare gli ausili tramite il Sistema sanitario nazionale, noi ci siamo portati avanti e, con questa azione, tireremo fuori di casa duemila giovani in un Paese che non offre tante opportunità di questo tipo. Mi auguro che questa sorta di startup possa trovare conferma anche con questo governo".