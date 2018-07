Tiro a volo: Cdm,dominio Italia nel Trap

TUCSON (USA), 18 LUG - La gara di Trap maschile di Coppa del Mondo di tiro a volo a Tucson, è stata dominata dall'Italia che ha conquistato la medaglia d'oro con Simone Lorenzo Prosperi e quella d'argento con Erminio Frasca.I due poliziotti, il primo di Artena ed il secondo di Priverno, hanno messo in chiaro le loro intenzioni già dalle qualificazioni, chiuse in prima posizione da Frasca con 120/125 da Prosperi con 118, secondo miglior punteggio di giornata eguagliato solo dal britannico Nathan Hales con il quale ha dovuto effettuare lo spareggio per l’assegnazione del dorsale di finale (vinto da Hales con +2 a +1, ndr) Nella finale a sei gli azzurri si sono alternati al comando sin dalla prime battute, non lasciando libertà di manovra agli avversari. Alla fine i due, commilitoni, compagni di squadra ed amici, si sono affrontati per contendersi l'oro, vinto da Prosperi, che per gareggiare a Tucson ha rimandato il viaggio di nozze con la moglie Elisa (tiratrice anche lei) sposata da poco, con 43/50 a 41/50.