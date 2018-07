Tour: 'Cav' e Kittel fuori tempo massimo

ROMA, 18 LUG - Niente da fare per due assi delle volate del calibro di Mark Cavendish e Marcel Kittel. Sia l'inglese sia il tedesco, nella tappa odierna - l'11/a da Albertville a La Rosière 1850, lunga 108,5 chilometri - sono andati fuori tempo massimo e costretti a fermarsi. Per entrambi, il 105/o Tour de France, è finito oggi. Kavendish e Kittel sono stati cronometrati con 12' di ritardo sul tempo limite. La giuria ha salvato solo Erik Zabel, giunto con soli 5" di ritardo sul tempo limite, tenendolo ancora in corsa.