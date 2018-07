Europei atletica, 89 i convocati azzurri

ROMA, 19 LUG - Il Dt delle squadre nazionali assolute, Elio Locatelli, ha comunicato l'elenco dei convocati per i campionati europei di atletica, in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto. Saranno complessivamente 89 atleti (49 uomini e 40 donne), con la squadra maschile destinata a aumentare di un'unità, quando, al termine del raduno dello sprint (CPO di Formia la prossima settimana), verrà ufficializzato il nome del settimo convocato nel gruppo della 4x400. Tra i selezionati, due campioni europei in carica: il saltatore in alto Gianmarco Tamberi e la quattrocentista Libania Grenot Tra gli altri azzurri di spicco Antonella Palmisano, bronzo mondiale dei 20km di marcia lo scorso anno a Londra, Fabrizio Donato, bronzo olimpico a Londra 2012 e oro europeo a Helsinki lo stesso anno, Alessia Trost, bronzo mondiale indoor dell'alto nel marzo scorso a Birmingham, Filippo Tortu (primo italiano a correre i 100 metri in meno di 10 secondi, con il 9"99 realizzato a Madrid il 22 giugno scorso).