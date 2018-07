Tour: Uran si ritira

BOURG-SAINT-MAURICE(FRANCIA), 19 LUG - Rigoberto Uran si è ritirato dal Tour de France. Ancora malconcio e contuso alla gamba e al braccio sinistro dopo la brutta caduta di domenica sul pavè, il colombiano, secondo dietro a Chris Froome l'anno scorso, non ce l'ha fatta a recuperare dopo la tappa di ieri che lo ha visto arrivare sul traguardo con oltre 31 minuti di ritardo da Geraint Thomas. Il team di Uran, l'EF Education First-Drapac, in una dichiarazione ha fatto sapere che il corridore non si si è completamente ripreso e non può pedalare correttamente. "Non ho recuperato dopo l'incidente - ha aggiunto il colombiano - e alla prima vera salita ho sentito un grande dolore lungo tutto il corpo. Non ha senso continuare così". Da qui la decisione di ritirarsi anche perchè la tappa odierna, una delle più difficili sulle Alpi con le ascese del col de la Madeleine, del col de la Croix-de-Fer e l'avvivo all'Alpe d'Huez.