ROMA, 19 LUG - Debutto vincente, anche se un pò di fatica, per Fabio Fognini nello "SkiStar Swedish Open", torneo Atp con un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 31enne ligure, terza testa di serie ("bye" all'esordio), è entrato in gara direttamente al secondo turno superando in rimonta per 1-6 6-4 6-2 lo svedese Mikael Ymer, in tabellone grazie ad una wild card. Domani nei quarti Fabio troverà l'argentino Federico Delbonis, numero 87 del ranking mondiale.