Atalanta, Haas 'posso fare il Cristante'

BERGAMO, 19 LUG - "Potrei giocare anche nella posizione di Cristante. L'essenziale per me è scendere in campo, poi le scelte le fa Gasperini". Dal ritiro dell'Atalanta a candidarsi per l'eredità del neoromanista è lo svizzero Nicolas Haas. "Sono ancora a disposizione e punto a diventare a un giocatore più forte in attesa di nuove di calciomercato - prosegue il '96, Nazionale Under 21 rossocrociato -. Per adesso non posso dire nulla circa un'eventuale cessione in prestito. Per la squadra, invece, aspettiamo di vedere quando inizieremo il cammino in Europa League e le prime partite di campionato per definire gli obiettivi". I nerazzurri, dopo il mercoledì di riposo, sono tornati in Valseriana da dove scenderanno sabato per il Trofeo Bortolotti contro l'Hertha Berlino a Bergamo: "È stato un ritiro molto pesante a livello fisico, ma è un lavoro necessario per prepararsi a una stagione lunga e impegnativa".