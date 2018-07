Open Championship, bene Thomas e Woods

ROMA, 19 LUG - Lo show della 147/a edizione dell'Open Championship di golf in Scozia è entrata nel vivo. A Carnoustie sono ormai tutti in campo i player che prendono parte al terzo major stagionale della disciplina. Grande inizio, fin qui, per Justin Thomas. Il n.2 mondiale, dopo aver giocato 12 buche del primo round, è in alta classifica. Partenza super anche per Tiger Woods, autore di due birdie dopo 4 buche concluse. Sorride pure Jon Rahm. Mentre Francesco Molinari, a caccia del primo major in carriera, ha iniziato la rassegna in maniera positiva. Su un campo, il Golf Links Carnoustie, che come da pronostico sta mettendo a dura prova i protagonisti. Difficoltà sul green per l'americano Dustin Johnson (leader mondiale), il connazionale Phil Mickelson e gli spagnoli Sergio Garcia e Rafa Cabrera Bello. Problemi anche per Patrick Reed (campione Masters) e Tyrrell Hatton.