Nibali: Volpi "Aspettiamo radiografie"

ROMA, 19 LUG - "Per Vincenzo aspettiamo l'esito degli esami. Vincenzo in questo momento è all'ospedale per gli accertamenti e prima di prendere una decisione aspettiamo i referti". Così a Sky Sport il ds della Bahrein Merida, Alberto Volpi, sulle condizioni di Vincenzo Nibali dopo la cadute di oggi e la sospetta frattura vertebrale. "E chiaro che se ci dovesse essere una frattura nella zona cervicale o lombare sarebbe una cosa importante, quindi adesso dobbiamo solo essere tranquilli e aspettare. E' comunque un peccato - aggiunge il manager dello 'squalo' - perchè Vincenzo era in crescita di condizione e anche oggi lo aveva dimostrato".