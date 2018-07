Sport: consegnati 'Fair play Menarini'

FIRENZE, 19 LUG - Giovanni Trapattoni, Carolina Kostner, Robert Korzeniowski, Vanessa Ferrari e Toni Kukoc sono fra i premiati della 22/a edizione del premio 'Fair play Menarini: teatro della cerimonia di premiazione, piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino (Arezzo), con un grande evento. "Sono molto felice per questo premio - ha detto Kostner ai cronisti, a margine della cerimonia - perché ho sempre ritenuto il valore del fair play fondamentale per qualsiasi atleta che non solo gareggia, ma che deve trasmettere certi tipi di messaggio". "E' un premio unico - afferma Ennio Troiano, direttore corporate risorse umane del gruppo Menarini - perché mira a sviluppare quelli che sono i valori forti dello sport. Si può vincere in tanti modi, si può vincere rispettando le regole, si può, vincere barando. Noi tendiamo, ovviamente, a premiare gli sportivi che danno la certezza di rispettare le regole".